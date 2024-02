Business news: Spagna, nel 2023 per Mapfre utile di 692 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Mapfre ha ottenuto un utile netto di 692 milioni di euro, il 7,7 per cento in più rispetto al 2022. Secondo quanto indicato dalla compagnia di assicurazioni spagnola, l'utile include l'impatto di 159 milioni di euro di due eventi catastrofici come il terremoto in Turchia e l'uragano Otis in Messico, e ricorda che nel 2022 c'è stata una siccità nel conto del fiume Paraná che ha avuto un costo di 113 milioni. Mapfre ha sottolineato, inoltre, la maggiore frequenza di eventi meteorologici in Europa, che hanno avuto un impatto netto di oltre 115 milioni in più rispetto al 2022. (Spm)