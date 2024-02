© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Romania ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento al livello del 7 per cento annuo. Lo riferisce l’istituto centrale attraverso un comunicato. Il tasso di riferimento è rimasto invariato dal mese di gennaio del 2023, quando era passato al 7 per cento da un precedente 6,75 per cento. (Rob)