© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esercizio finanziario del 2023 il gruppo di telecomunicazioni francese Orange ha registrato un utile netto in aumento di più del 13 per cento, a 2,5 miliardi di euro. Lo ha reso noto l'azienda. I ricavi sono aumentati dell'1,8 per cento a base comparabile arrivando a 44,12 miliardi di euro. In Francia, principale mercato di Orange, i ricavi sono scesi dell'1,4 per cento, a 17,83 miliardi di euro. (Frp)