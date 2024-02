© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Airbus ha registrato un calo dell'11 per cento del suo utile netto, arrivato a 3,79 miliardi di euro. Lo ha reso noto il gruppo. I ricavi sono invece aumentati dell'11 per cento, a 65,4 miliardi. Sempre nello scorso anno, Airbus ha consegnato 735 aerei ai suoi clienti e per il 2024 prevede di arrivare a "circa 800". Il gruppo propone un dividendo eccezionale di un euro ad azione. (Frp)