Business news: Polonia, inflazione a gennaio al 3,9 per cento

- L’inflazione in Polonia a gennaio è scesa al 3,9 per cento, un significativo calo rispetto al 6,2 per cento di dicembre. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). I dati sono ancora quelli preliminari ma, se confermati, segnalano l’inflazione anno su anno più bassa dal marzo del 2021. Il dato di gennaio, peraltro, è inferiore alle aspettative degli economisti, che immaginavano un’inflazione al 4,1 per cento. (Vap)