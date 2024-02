Business news: Germania, Commissione Ue approva piano da 4 miliardi di euro per decarbonizzazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'Ue, uno piano tedesco da 4 miliardi di euro, reso disponibile in parte attraverso lo Strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf), per aiutare le aziende soggette al sistema di scambio di emissioni dell'Ue (Ets) a decarbonizzare i loro processi di produzione industriale. La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi tedeschi in materia di clima ed energia, nonché degli obiettivi strategici dell'Ue per il Green deal europeo, specifica la Commissione europea in una nota. I progetti sostenuti nell'ambito del programma spaziano dalla costruzione di vasche di fusione per la produzione del vetro che utilizzano l'energia elettrica alla sostituzione dei tradizionali processi di produzione dell'acciaio con impianti a riduzione diretta alimentati a idrogeno. I beneficiari delle misure saranno le aziende attive nei settori soggetti al sistema Ets dell'Ue, come la chimica, i metalli, il vetro o la carta. Per essere ammissibili, i progetti dovranno ottenere una riduzione delle emissioni del 60 per cento in 3 anni e del 90 per cento in 15 anni, rispetto alle migliori tecnologie convenzionali disponibili basate sui parametri Ets. (Beb)