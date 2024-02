Ucraina: generale Syrskyi annuncia ritiro da Avdiivka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine si sono ritirate da Avdiivka, nella regione sud orientale di Donetsk, per evitare l'accerchiamento e per preservare la vita e la salute dei militari. Lo ha riferito il comandante in capo delle Forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi sulla sua pagina Facebook. "Data la situazione operativa intorno ad Avdiivka, con l'obiettivo di evitare l'accerchiamento e preservare la vita e la salute dei militari, ho deciso di ritirare le nostre unità dalla città e spostarci in difesa su linee più favorevoli", ha detto Sirskyi. Secondo il generale, i militari ucraini hanno adempiuto con dignità ai loro doveri militari, hanno fatto tutto il possibile per distruggere le principali unità belliche russe e hanno causato al nemico perdite significative in termini di manodopera e attrezzature. "Stiamo adottando misure per stabilizzare la situazione e mantenere le nostre posizioni. La vita dei militari è la questione più importante. Riconquisteremo comunque Avdiivka", ha aggiunto il generale. (segue) (Kiu)