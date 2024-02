Ucraina: generale Syrskyi annuncia ritiro da Avdiivka (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oleksandr Tarnavskyi, comandante del gruppo operativo-strategico "Tavria" schierato sinora in prima linea ad Avdiivka, ha dichiarato che, in conformità con l'ordine ricevuto, le sue truppe hanno lasciato la città. "In una situazione in cui il nemico avanza sui cadaveri dei suoi stessi militari, con un vantaggio di dieci a uno in termini di proiettili d'artiglieria a disposizione e sotto costante bombardamento, questa è l'unica decisione possibile", ha detto Tarnavskyi. Secondo il comandante, in questo modo non è stato consentito alle Forze armate russe le truppe ucraine, il personale si è ritirato in ordine e i militari ucraini hanno assunto la difesa delle nuove postazioni designate dallo Stato maggiore. L'offensiva delle Forze armate russe contro Avdiivka è iniziata lo scorso ottobre. Nelle ultime settimane, è diventato sempre più evidente il vantaggio in termini numerici e di dotazione di armamenti dei russi che ha consentito loro di avanzare progressivamente all'interno della città. (Kiu)