Mar Rosso: Cameron, Cina sfrutti sua influenza sull'Iran per fermare attacchi Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha esortato la Cina a usare la sua influenza sull'Iran per fare pressione sui ribelli yemeniti Houthi affinché interrompano i loro attacchi contro le navi che transitano nel Mar Rosso. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri di Londra rilasciata dopo l'incontro fra Cameron e l'omologo cinese Wang Yi a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Il capo della diplomazia britannica a inoltre sottolineato che l'aggressione della Russia all'Ucraina minaccia il sistema internazionale basato sulle regole, che è stato progettato per tenerci tutti al sicuro. Cameron, durante il colloquio, ha sollevato una serie di questioni importanti per l'interesse nazionale del Regno Unito. I ministri degli Esteri hanno concordato che i due Paesi dovrebbero continuare a impegnarsi in una serie di settori, fra cui i legami commerciali, la valorizzazione dei rapporti culturali esistenti e tra i due popoli e la collaborazione per affrontare il cambiamento climatico. Il ministro degli Esteri britannico ha anche colto l'occasione per esporre, senza ambiguità, la posizione del Regno Unito in una serie di aree di disaccordo, tra cui il rispetto dei diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang e a Hong Kong. Cameron, infine, ha sollevato il caso dei parlamentari britannici sanzionati dalla Cina e ha ribadito il suo appello per il rilascio del cittadino britannico Jimmy Lai. (Rel)