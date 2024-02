Ue-Cina: Borrell vede ministro Esteri Wang, Pechino partner importante in sfide sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ha incontrato a Monaco, a margine della Conferenza sulla sicurezza, il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. “Abbiamo discusso delle relazioni Ue-Cina, dell'aggressione ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e della guerra a Gaza”, ha scritto Borrell su X. “La Cina è un partner importante per affrontare le sfide più urgenti in materia di sicurezza”, ha aggiunto l'Alto rappresentante.(Beb)