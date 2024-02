Expo Osaka: Vattani incontra a Venezia il ministro Bernini in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico di Cà Foscari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, ha incontrato ieri a Venezia il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Durante l’incontro è stato ricordato l’accordo quadro firmato a luglio 2023 dal Commissariato con Mur, Crui, Afam e CoPer, mirato a promuovere, raccordare e coordinare la partecipazione a Expo 2025 del sistema universitario italiano, dell’Afam e della ricerca. Tra gli obiettivi anche quello di favorire la costituzione e il consolidamento di partenariati strategici tra università italiane e giapponesi. “Grazie a questa collaborazione”, ha spiegato l'ambasciatore Vattani, che con l’occasione ha donato al ministro Bernini un modello in scala del padiglione Italia realizzato dallo studio Mca di Mario Cucinella, “si intende valorizzare attraverso Expo Osaka il sistema universitario italiano e l’azione del ministero dell’Università e della Ricerca in ambito internazionale, con un’attenzione particolare al Pnrr, ma anche favorire esperienze e scambi tra studenti, dottorandi, ricercatori e docenti e rafforzare l’opportunità di Expo 2025 per attrarre talenti dal Giappone e dall’area Asia-Pacifico verso le università italiane”. (segue) (Com)