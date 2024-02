Expo Osaka: Vattani incontra a Venezia il ministro Bernini in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico di Cà Foscari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal fine nei giorni scorsi sono stati lanciati due avvisi di selezione: una Call for proposals esplorativa per raccogliere le manifestazioni d’interesse delle Università italiane, statali e non statali, degli Enti pubblici di ricerca e delle istituzioni Afam per partecipare con attività, programmi ed eventi innovativi a Expo Osaka. E una Call for participants che mira a raccogliere la disponibilità di studentesse e studenti delle Università e delle istituzioni AFAM a effettuare un tirocinio di tipo curriculare. Sempre a Venezia, il Commissario Vattani ha partecipato all’Assemblea Generale Crui organizzata dalla rettrice di Cà Foscari Tiziana Lippiello e presieduta dalla rettrice di Milano Bicocca Giovanna Iannantuoni, Presidente Crui, illustrando ai rettori delle principali università italiane il tema di Expo 2025 Osaka, il progetto del Padiglione Italia, i settori di maggiore interesse e i possibili ambiti di collaborazione. (Com)