Business news: Russia, surplus commerciale nel 2023 pari a 140 miliardi di dollari

- Il surplus commerciale della Russia nel 2023 è diminuito di 2,4 volte rispetto all'anno precedente, ammontando a 140 miliardi di dollari. E' quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dal Servizio federale delle dogane russo. Le esportazioni nel 2023 sono state pari a 425,1 miliardi di dollari, il 28,3 per cento in meno rispetto al 2022, quando il tasso ammontava a 592,5 miliardi. Le importazioni del 2023 ammontavano a 285,1 miliardi di dollari. Il risultato si è rivelato superiore dell'11,7 per cento rispetto al 2022, quando il Paese ha importato i beni per un valore di 255,3 miliardi di dollari. Il surplus commerciale è sceso quindi a 140 miliardi di dollari l'anno scorso, mentre nel 2022 la Russia ha registrato un tasso record di 337,2 miliardi di dollari. (Rum)