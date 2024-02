Business news: Paesi Bassi, consumi gas naturale in calo del 5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno nei Paesi Bassi il consumo di gas naturale è diminuito del 5 per cento. Stando ai dati dell'ufficio statistico olandese (Cbs), i Paesi Bassi hanno utilizzato 30 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2023. Già nel 2022 il consumo di gas era inferiore di un quarto rispetto all’anno precedente, in linea con le decisioni del governo di ridurre le importazioni dalla Russia. Nello specifico, le famiglie olandesi hanno consumato l’11 per cento in meno di gas naturale nel 2023, anche se l’inverno è stato freddo quanto quello del 2022. La Cbs attribuisce il calo ai prezzi del gas allora ancora elevati. L’anno scorso i residenti olandesi hanno optato più spesso per bruciare legna nei loro caminetti o nelle stufe a legna per mantenere calde le loro case, secondo l'istituto statistico. Il consumo di gas naturale è stato in generale inferiore nella maggior parte dei principali settori dell’economia. Solo l'agricoltura ha registrato un aumento del 9 per cento. Il settore elettrico ha utilizzato il 6 per cento in meno di gas e il consumo di gas in edifici come negozi, ristoranti e ospedali è stato inferiore del 7 per cento. (Beb)