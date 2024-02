Business news: ProSiebenSat1 chiude il 2023 con risultati migliori del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1 ha chiuso il 2023 "meglio del previsto", con un risultato operativo rettificato (Ebitda) in calo del 15 per cento su base annua, a 578 milioni di euro. È quanto riferisce il quotidiano "Handelsblatt", aggiungendo che l'azienda aveva stimato in precedenza un Ebitda di 550 milioni di euro. La deviazione è il risultato di "vari effetti sugli utili minori e non ricorrenti". Nel quarto trimestre dello scorso anno, ProSiebenSat1 ha registrato un guadagno operativo in aumento di 33 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022. Il fatturato è sceso dell'11 per cento a 3,85 miliardi di euro e, come previsto, è stato inferiore a 3,95 miliardi. Il direttore finanziario Martin Mildner si è detto soddisfatto: "Abbiamo chiuso bene il 2023. Nel quarto trimestre cruciale, i nostri ricavi pubblicitari nella regione Germania-Austria-Svizzera sono stati leggermente superiori al livello dell'anno precedente". (Geb)