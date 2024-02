© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil ungherese non è cambiato nel quarto trimestre del 2023, né in termini annuali, né in termini trimestrali. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Il dato destagionalizzato è di una crescita dello 0,4 per cento rispetto al quarto trimestre del 2022. (Vap)