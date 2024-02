Usa: due morti con ferite arma da fuoco nell’Università del Colorado, indagine per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state trovate morte con ferite di arma da fuoco in un dormitorio del campus dell’Università del Colorado, a Colorado Springs, questa mattina. Le forze dell’ordine hanno specificato in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X che i corpi sono stati rinvenuti intorno alle sei del mattino locali di oggi, e che il dipartimento di polizia ha avviato una indagine per omicidio. Per le autorità si tratterebbe di un caso isolato, e non ci sarebbero rischi diretti per la comunità. “Siamo ancora allo stadio preliminare, per cercare di capire cosa sia successo”, si legge nel messaggio, in cui non vengono forniti dettagli in merito all’identità delle vittime. (Was)