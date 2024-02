Usa: Blinken discuterà la situazione in Venezuela con Lula e Milei la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Venezuela, alla luce delle decisioni prese dalle autorità di Caracas in materia dei diritti umani e sull’organizzazione di elezioni trasparenti e democratiche, sarà tra i temi di discussione nel quadro dei colloqui che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha in programma con i presidenti di Brasile e Argentina, Luiz Inacio Lula da Silva e Javier Milei, la prossima settimana. Lo ha detto l’assistente del segretario di Stato Usa per l’emisfero occidentale, Brian Nichols, durante un briefing telefonico con i giornalisti. “Gli incontri rappresenteranno una opportunità per discutere il lavoro che stiamo portando avanti per promuovere la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani nel nostro emisfero”, ha detto, aggiungendo che i governi di Brasile e Argentina, oltre ad altri Paesi latinoamericani, hanno già espresso preoccupazione per la situazione in Venezuela. Soprattutto il Brasile, confinante con il Venezuela ha “legami importanti con il governo di Nicolas Maduro, ed è quindi in grado di portare messaggi alle autorità”, oltre ad avere giocato un ruolo importante nella gestione delle tensioni tra Caracas e la Guyana sul controllo del Territorio Esequibo. Anche il presidente argentino Milei, ha continuato Nichols, ha “pubblicamente parlato della necessità di difendere la democrazia e i diritti umani nel nostro emisfero, esprimendo preoccupazione relativamente alla situazione in Venezuela”. (segue) (Was)