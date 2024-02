Iran: “Nyt”, Israele responsabile delle esplosioni contro due gasdotti nel Sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbero le forze israeliane dietro le esplosioni che hanno colpito due gasdotti nelle province di Chahar Mahaal e Bakhtiari e di Fars, nel Sud dell’Iran, questa settimana. Lo hanno riferito due funzionari occidentali rimasti anonimi al “New York Times”, a cui un analista ha anche affermato che un attacco contro le infrastrutture energetiche iraniane rappresenta uno sviluppo inusuale nella strategia che Israele porta avanti da anni per colpire installazioni militari e nucleari nel territorio del Paese. Il ministro del Petrolio di Teheran, Javad Owji, ha affermato oggi che gli attacchi avevano come obiettivo il “dirottamento totale del flusso di gas a diverse importanti città e province, durante la stagione invernale: si tratta di sabotaggio, un atto di terrorismo”. Secondo le fonti, i due gasdotti sarebbero stati colpiti in più punti nello stesso momento, il che lascia intendere una “profonda conoscenza” della rete di infrastrutture energetiche in Iran. Gli attacchi rappresenterebbero “un messaggio” all’Iran, per mettere in chiaro “i danni che Israele è in grado di infliggere”. I funzionari hanno anche aggiunto che Israele è responsabile di una esplosione separata avvenuta giovedì all’interno di uno stabilimento chimico nella periferia di Teheran. (Was)