Business news: Francia, disoccupazione al 7,5 per cento nel quarto trimestre 2023

- Nel quarto trimestre del 2023 il tasso di disoccupazione in Francia è rimasto stabile al 7,5 per cento. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee), che ha calcolato il dato in base alle norme del Bureau International du Travail (Bit). Il tasso di disoccupazione del terzo trimestre è stato rivisto al rialzo al 7,5 per cento, rispetto al 7,4 per cento precedentemente annunciato. (Frp)