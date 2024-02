Business news: Stellantis investirà oltre 116 milioni di euro in Ungheria per produrre motori elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società automobilistica Stellantis investirà 45 miliardi di fiorini (oltre 116 milioni di euro) per iniziare a produrre motori elettrici a Szentghotthard, in Ungheria occidentale. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. Stellantis sposterà così in Ungheria un “elemento chiave” della sua strategia relativa alla mobilità elettrica, garantendo un futuro allo stabilimento di Opel a Szentghotthard. “L’investimento, destinato in parte alla produzione, in parte a ricerca e sviluppo, (…) creerà 110 nuovi posti di lavoro e il governo fornirà dieci miliardi di fiorini (25,8 milioni di euro) in sussidi a fondo perduto”, ha spiegato Szijjarto. (Vap)