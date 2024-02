Business news: Romania, stipendio medio netto a dicembre ha raggiunto i mille euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto guadagnato in Romania lo scorso dicembre ha raggiunto i mille euro, in aumento del 6,6 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. I valori più alti del salario netto medio sono stati registrati nella fabbricazione dei prodotti di cokeria e nella lavorazione del petrolio, oltre 2.500 euro, mentre le retribuzioni più basse restano nel settore dell'ospitalità, pari a circa 560 euro. Secondo la statistica, durante l'anno si verificano oscillazioni del reddito salariale determinate, soprattutto, dal pagamento dei premi annuali e dei bonus feriali, soprattutto nei mesi di dicembre, marzo e aprile. (Rob)