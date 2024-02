Business news: Slovenia, nel 2023 entrate record da turismo straniero oltre 3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 le entrate generate dai turisti stranieri in Slovenia hanno raggiunto i 3,24 miliardi di euro, il 9 per cento in più rispetto al 2022. Lo riportano i dati della Banca centrale, riportati dall'agenzia di stampa "Sta". E' la prima volta che la cifra, la più alta mai registrata, supera i 3 miliardi di euro. L'obiettivo della Strategia turistica slovena 2022-2028 è di aumentarla fino a 3,9 miliardi di euro entro il 2028. (Seb)