Business news: Thyssenkrupp, perdita di 314 milioni di euro nel 2023

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp ha subito nel 2023 una perdita netta di 314 milioni di euro, dopo un utile di 75 milioni di euro nel 2022. Gli ammortamenti ammontano a circa 200 milioni di euro. È quanto riferisce il quotidiano "Handelsblatt", aggiungendo che la passività è dovuta a "ulteriori svalutazioni nel settore dell'acciaio a causa dell'aumento dei tassi di interesse e del conseguente incremento del costo del capitale". La diminuzione dei prezzi e la minore domanda nel settore dell'acciaio, in particolare da parte del comparto automobilistico, hanno fatto sì che l'utile prima degli interessi e delle tasse (Ebit) rettificato per gli effetti speciali si dimezzasse a 84 milioni di euro. Tuttavia, si registrano i primi effetti positivi del programma di efficienza "Apex", che dovrebbe portare fino a due miliardi di euro all'Ebit rettificato entro il 2024-2025 in modo da mitigare gli "effetti di mercato opposti". (Geb)