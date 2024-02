© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Romania è aumentato nel gennaio 2024 al 7,41 per cento su base annua. Il dato è in crescita anche rispetto al 6,61 per cento di dicembre, dopo che i prezzi dei beni alimentari sono aumentati del 5,64 per cento, dei beni non alimentari del 7,36 per cento e dei servizi del 10,91 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. (Rob)