Business news: Spagna, accordo di Iberdrola e Bp con Power Electronics per fornitura caricabatterie ultraveloci

- La joint venture formata dalla spagnola Iberdrola e dalla britannica Bp Pulse, ha firmato un accordo con la multinazionale Power Electronics Spagna per la fornitura di caricabatterie ultraveloci di ultima generazione da 400 kilowatt (KW) e 1.4000 KW che forniranno energia sia ai veicoli commerciali che a quelli pesanti. L'amministratore delegato della joint venture, Pablo Pirles, ha dichiarato che la firma di questo accordo consentirà di accelerare ancora di più la corsa verso la transizione energetica in Spagna e Portogallo, in quanto fornirà ai loro hub caricabatterie con una potenza sufficiente per la ricarica rapida di veicoli industriali medi e pesanti. Questa intesa è, inoltre, in linea con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo secondo cui, entro il 2026, dovrà essere presente almeno una stazione di ricarica ultraveloce per auto elettriche ogni 60 chilometri lungo la rete di trasporto transeuropea. (Spm)