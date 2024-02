Usa-Germania: Blinken vede omologa Baerbock, focus su Ucraina, Gaza e Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a Davos, in Svizzera. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ringraziato la Germania per il sostegno fornito all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Le parti hanno anche concordato sull’importanza di lavorare per rafforzare gli aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza, evitando al contempo una escalation regionale del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. (Was)