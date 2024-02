Usa: Blinken discuterà la situazione in Venezuela con Lula e Milei la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, i governi di Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay e Uruguay hanno manifestato "profonda preoccupazione" per le recenti decisioni dalle autorità del Venezuela, lanciando un appello "al pieno rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto" e alla convocazione di "elezioni trasparenti, libere, democratiche". In un comunicato congiunto, i cinque Paesi hanno censurato "l'arresto arbitrario" di Rocio San Miguel, direttrice dell'ong "Control Ciudadano", lanciando un "energico" appello alla sua liberazione, con l'esonero delle imputazioni a lei iscritte. Al tempo stesso, i governi hanno lanciato l'allarme sulle misure prese contro l'ufficio tecnico dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani in Venezuela. (segue) (Was)