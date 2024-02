Business news: Iberdrola fornirà energia verde ai supermercati italiani Tosano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia spagnola Iberdrola fornirà energia verde a lungo termine ai supermercati Tosano, che oggi conta più di 19 ipermercati e quasi 4 mila dipendenti in Italia. Secondo quanto riferito in un comunicato, il contratto prevede la fornitura di energia per 10 anni attraverso gli impianti fotovoltaici di Iberdrola. L'accordo consentirà alla società di fornire a Tosano un consumo annuo stimato di 20 gigawattora (Gwh) contribuendo così ad aumentare la sicurezza e l'indipendenza energetica dell'azienda e ad accelerare il suo percorso verso la decarbonizzazione. Con l'inaugurazione del secondo impianto operativo e il completamento di 4 impianti già autorizzati e in costruzione, Iberdrola avrà una capacità operativa di 400 megawatt (MW) in Italia entro il 2025. (Spm)