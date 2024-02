Navalnyj: Tajani, grave perdita di voce libera in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Navalnyj “è un fatto sconcertante: detenuto in condizioni da Gulag. È una grave perdita di una voce libera in Russia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a Monaco, nell’ambito della Conferenza sulla sicurezza. “Mi auguro che si accerti quanto prima la verità sulla sua morte. Lui ha pagato per aver espresso le proprie idee”, ha aggiunto. (Rin)