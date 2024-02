Etiopia-Brasile: firmati memorandum d'intesa su sicurezza alimentare e lotta a desertificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula si trova ad Addis Abeba, per la seconda parte del suo viaggio in Africa. Oggi ha incontrato il primo ministro Abiy Ahmed con cui si ha discusso su come rafforzare la cooperazione commerciale e coltivare una partnership più profonda tra i due Paesi. Domani, 17 febbraio, il presidente brasiliano interverrà al Summit dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana (Ua). Sono previsti anche incontri bilaterali con i leader africani presenti. Insieme a Lula viaggiano il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, il ministro dello Sviluppo e dell'assistenza sociale, della Famiglia e della Lotta alla fame, Wellington Dias, la ministra della Scienza, Tecnologia e Innovazione, Luciana Santos, il ministro dell'Uguaglianza razziale, Anielle Franco, e quello dei Diritti umani, Silvio Almeida. (Brb)