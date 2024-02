Gaza: l'Egitto smentisce notizie su costruzione rifugi per palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto "nega in modo assoluto le notizie di alcuni media stranieri sui piani del Cairo di costruire rifugi per i palestinesi in prossimità del confine egiziano con la Striscia di Gaza nel caso in cui vengano sfollati con la forza a causa della sanguinosa aggressione israeliana contro di loro nella Striscia". Lo ha annunciato Diaa Rashwan, capo del Servizio informazioni statale (Sis), sottolineando che la posizione del Cairo "è stata annunciata decine di volte dal presidente della Repubblica - Abdel Fattah al Sisi - e da tutti gli attori dello Stato egiziano e prevede il rifiuto completo e irreversibile di qualsiasi spostamento forzato o volontario dei fratelli palestinesi dalla Striscia di Gaza, soprattutto verso il territorio egiziano, perché così si vuole liquidare la questione palestinese e rappresenta una minaccia diretta alla sovranità egiziana e alla sicurezza nazionale". Rashwan ha aggiunto che l'Egitto "non può adottare sul suo territorio alcuna misura che si opponga" alla propria posizione- (Cae)