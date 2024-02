Africa: Tajani, stabilità continente opportunità per nostre imprese e relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa rappresenta un fronte di grande interesse: “la stabilità del continente è un’opportunità per le nostre imprese e per le relazioni dei nostri paesi”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a Monaco, nell’ambito della Conferenza sulla sicurezza. “Siamo presenti nell’Africa sub-sahariana e vogliamo lavorare per risolvere i problemi di quel continente, che potrà essere per noi un grande interlocutore”, ha aggiunto. (Rin)