Nicaragua: da Usa nuove restrizioni al visto per oltre 100 funzionari pubblici

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato nuove restrizioni all’emissione di visti nei confronti di più di cento funzionari pubblici in Nicaragua, nel quadro della politica sanzionatoria adottata contro gli abusi dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel Paese da parte del governo del presidente Daniel Ortega. In una nota, il dipartimento ha affermato che il governo del Nicaragua “continua a portare avanti una campagna di repressione contro la società civile, arrestando i cittadini per il solo esercizio delle loro libertà fondamentali”. Gli Stati Uniti, si legge nel comunicato, continueranno a lavorare con la comunità internazionale per “punire chi minaccia la democrazia in Nicaragua”, e a sostenere i diritti umani dei cittadini. (Was)