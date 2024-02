Gaza: Corte Aia, no a nuove misure urgenti in vista di operazione Israele a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia ha fatto sapere che non verranno imposte ulteriori misure urgenti a Israele, dopo l'osservazione del Sudafrica relativa alla possibile operazione militare israeliana a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. In una nota, la Cig ricorda a Israele le misure stabilite alla fine di gennaio in un'altra sentenza. La Cig ha affermato che la "situazione pericolosa" a Rafah "richiede l'attuazione immediata ed effettiva delle misure provvisorie indicate dalla Corte nella sua ordinanza del 26 gennaio 2024, che sono applicabili in tutta la Striscia di Gaza, inclusa a Rafah , e non richiede l'indicazione di ulteriori misure provvisorie". La Corte ha aggiunto che Israele “rimane tenuto a rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio e del suddetto ordine, anche garantendo la sicurezza e l'incolumità dei palestinesi nella Striscia di Gaza”. (Res)