Etiopia-Brasile: firmati memorandum d'intesa su sicurezza alimentare e lotta a desertificazione

- Il Brasile ha firmato con l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad, sigla in inglese) dei memorandum d'intesa su cooperazione tecnica e sostegno alla sicurezza alimentare e lotta alla desertificazione nell'ambito della visita del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in Etiopia, dove ha incontrato il primo ministro Abiy Ahmed. Composta da otto membri (Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Uganda), l'Igad è una delle otto organizzazioni regionali riconosciute dall'Unione Africana. (segue) (Brb)