Ucraina: esercito, i russi hanno catturato militari ad Avdiivka

- Diversi soldati ucraini sono stati catturati dall'esercito russo a Avdiivka, nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Lo ha annunciato il comandante del gruppo Tavria delle truppe ucraine, Oleksandr Tarnavskyj, su Telegram. "La priorità è salvare la vita dei nostri soldati. Pertanto, se necessario, si ritireranno in nuove posizioni. Sfortunatamente, durante una di queste sortite, molti dei nostri soldati sono stati catturati. Lotteremo per il rilascio di ciascuno dei nostri commilitoni", ha detto Tarnavskyi. In precedenza, l'ufficiale ucraino aveva detto: "Dopo molti mesi di resistenza, il comando del gruppo Tavria ha deciso di ritirarsi dalla posizione di 'Zenit' alla periferia sud-orientale di Avdiivka. Abbiamo cercato di mantenere questa posizione per tutto il tempo che potevamo per scoraggiare e distruggere efficacemente il nemico". La decisione è stata necessaria per preservare il personale militare. "Dal punto di vista tattico, l'occupazione di queste posizioni non fornisce al nemico un vantaggio strategico e non cambia la situazione all'interno dell'operazione difensiva di Avdiivka", ha aggiunto il comandante.(Kiu)