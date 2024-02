Energia: Brasile sesto Paese al mondo in investimenti nella transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è il sesto Paese al mondo che ha investito di più nella transizione energetica e il primo in America Latina. Lo ha reso noto il rapporto "Energy Transition Investment Trends 2024" pubblicato da "BloombergNef", secondo il quale il Paese ha investito circa 34,8 miliardi di dollari nel 2023. I settori dell'energia rinnovabile, i veicoli elettrici, l'idrogeno e la cattura del carbonio hanno trainato la crescita degli investimenti. A livello mondiale, la Cina è il Paese che ha investito di più, rappresentando il 38 per cento della somma totale degli investimenti. "Il Brasile è già visto come protagonista nella transizione energetica globale, soprattutto nel Sud del mondo. Pertanto, gli occhi del mondo sono puntati su di noi. Continueremo a mantenere questa leadership, promuovendo una transizione energetica equa e inclusiva. Prevediamo maggiori investimenti nei prossimi anni, ad esempio, nelle aste per nuove linee, nel programma nazionale di idrogeno, in cui si triplicheranno gli investimenti", ha dichiarato il ministro delle Miniere brasiliano, Alexandre Silveira.(Brb)