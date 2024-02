Medio Oriente: presidente commissione Esteri Usa andrà a Riad, focus normalizzazione con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Esteri della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Michael McCaul, andrà a Riad il mese prossimo, per discutere un “accordo di sicurezza” teso a normalizzare di nuovo i rapporti tra Arabia Saudita e Israele, che sono tornati ad incrinarsi a causa del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Durante un evento organizzato dal settimanale “Christian Science Monitor”, il deputato del Texas ha annunciato che si recherà a Riad a marzo per “discutere un possibile accordo di sicurezza con Arabia Saudita, Israele e gli Stati Uniti”. McCaul ha aggiunto che le autorità di Riad “sono interessate a farlo il prima possibile: infatti, credo che una bozza di documento sarà pronta già prima del mio viaggio”. Nelle discussioni portate avanti negli ultimi mesi, l’Arabia Saudita ha chiesto agli Stati Uniti una serie di garanzie di sicurezza per raggiungere un accordo sulla normalizzazione dei rapporti con Israele: queste includono la firma di un accordo di difesa reciproca, la vendita di armi statunitensi a Riad e il via libera di Washington ad un programma nucleare saudita a scopi civili. Non è chiaro se gli Stati Uniti accetteranno tali richieste, e in precedenza le autorità saudite hanno ribadito che la normalizzazione dei rapporti con Israele è molto difficile senza un piano concreto per la creazione di uno Stato palestinese. Una idea che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per il momento ha scartato, anche se per McCaul si tratta di una posizione “flessibile”, alla luce dei benefici che arriverebbero con il ripristino dei rapporti con Riad. “Può essere ricordato per la guerra, oppure come il leader che ha finalmente portato la pace in Medio Oriente: ed è una prospettiva possibile con la firma di un accordo con l’Arabia Saudita”, ha detto il deputato. (Was)