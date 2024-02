Gaza: Cameron, Regno Unito sostiene soluzione due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito "ha sempre sostenuto la soluzione dei due Stati" e "questa soluzione non dovrebbe arrivare alla fine, ma essere parte del processo di pace". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, nel corso di un panel alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Spero davvero che prossimamente riusciremo a vedere una soluzione a due Stati" e "spero che riusciremo a vedremo il riconoscimento di uno Stato palestinese, insieme a uno Stato di Israele sicuro" ha commentato Cameron, aggiungendo: "Perché, in definitiva, questo è il modo per garantire vera pace, sicurezza e dignità a tutti coloro che vivono in quelle terre".(Rel)