Firenze: Gasparri (FI), sconvolti da immagini, vicinanza a familiari vittime e feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Di fronte alle immagini del tragico incidente avvenuto in un cantiere a Firenze "non si può che rimanere sconvolti". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Ancora una volta contiamo delle vittime sul posto di lavoro, e questo è inaccettabile. Abbiamo fatto molti passi avanti in questi anni per garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro e per contrastare gli infortuni", ha aggiunto. (segue) (Rin)