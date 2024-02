G7: ambasciatrice Lituania, presidenza Italia importante per risolvere crisi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dell’Italia come presidente del G7 "sarà importante per trovare una soluzione alle sfide globali". Lo ha affermato l’ambasciatrice di Lituania, Dalia Kreiviene, in occasione della celebrazione del Giorno dell’indipendenza oggi a Roma, presso la Chiesa del Gesù. “Voglio ringraziare l’Italia per il contributo alla sicurezza della regione del Baltico”, ha aggiunto Kreiviene, menzionando il generale rafforzamento della cooperazione bilaterale. (Res)