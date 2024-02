Ucraina: ambasciatrice Lituania, continueremo a sostenere libertà di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo democratico "continuerà a cercare nuove forze e risorse per sostenere l’Ucraina". Lo ha affermato l’ambasciatrice di Lituania, Dalia Kreiviene, in occasione della celebrazione del Giorno dell’indipendenza oggi a Roma, presso la Chiesa del Gesù. “Oggi celebrando la nostra libertà, siamo insieme all’Ucraina e al suo popolo, che da quasi due anni lotta contro la brutalità dell’invasione”, ha detto Kreiviene. “Bisogna sempre essere dalla parte della libertà e difendere in ciò che crediamo”, ha aggiunto l’ambasciatrice. (Res)