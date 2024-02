Pnrr: Cgil, firmato protocollo strategico con comune di Grottaferrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi, la Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, la Cisl Roma Capitale Rieti e la Uil Lazio hanno firmato un protocollo strategico con il sindaco del Comune di Grottaferrata per la partecipazione e il sostegno alle misure del Pnrr. Così, in una nota, la Cgil di Roma sud Pomezia Castelli. "In una fase così complessa sia a livello nazionale che territoriale - aggiunge - le risorse del Pnrr rappresentano un'opportunità per il nostro territorio che deve tradursi in un volano per uno sviluppo più inclusivo e sostenibile in grado di produrre lavoro di qualità e ridurre le disuguaglianze territoriali, sociali e di genere. Affinché questo si realizzi appieno è indispensabile il confronto con le organizzazioni sindacali sull'insieme delle misure progettate per sostenere una sfida ambiziosa ma necessaria verso l'innovazione". (segue) (Com)