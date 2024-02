Pnrr: Cgil, firmato protocollo strategico con comune di Grottaferrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tal fine viene istituita una cabina di regia permanente per il monitoraggio, la verifica dell'attuazione dei progetti e degli interventi, le ricadute in termini di sviluppo del territorio e di risposta ai bisogni crescenti con particolare attenzione alle condizioni di lavoro, alla legalità e sicurezza, all'occupazione, alle donne e ai giovani. Abbiamo chiesto venga avviato al più presto il confronto sia per singole missioni, sia per interventi integrati trasversali e settoriali con l'impegno di coinvolgere le categorie interessate nei tavoli progettuali, di verifica e monitoraggio nel rispetto delle specificità dei rispettivi settori produttivi. Solo un forte spirito di coesione potrà farci raggiungere gli obiettivi ambiziosi che i fondi europei ci permettono di finanziare per il bene delle nostre comunità e dei nostri territori", conclude la nota. (Com)