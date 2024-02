Argentina: Milei non firmerà decreto per aumento del salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha annunciato che il governo, in omaggio ai principi del libero mercato, non procederà al consueto aggiustamento del salario minimo. "Non ci pensare proprio", ha detto Milei a chi gli chiedeva, nel corso di un'intervista telefonica, se pensava di firmare il decreto per aumentare il salario minimo. "Non è una questione che dovrebbe essere affrontata dai lavoratori con i loro datori di lavoro? Non credo che un politico possa determinare un salario. Io dovrei emettere un decreto per fissarlo? Non ci penso proprio", ha chiosato. L'annuncio di Milei rompe la consuetudine secondo cui il governo provvedeva tramite decreto ad adeguare il salario minimo, il più delle volte in una percentuale fissata dalla trattativa tra sindacati e confederazioni di imprese. (segue) (Abu)