Casa: Avs Roma, basta ai profitti apriamo le porte all'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi siamo stati in piazza San Silvestro, al fianco di Spin Time Labs, Esc, associazioni, comitati, cittadini e cittadine per dare tutto il nostro sostegno a La Bella Lotta, la mobilitazione indetta per dimostrare che può esistere un modo giusto per utilizzare il patrimonio pubblico cittadino e un nuovo modello di rigenerazione urbana e sociale della nostra città che guarda alle persone in carne ed ossa e non a fantomatici fondi di investimento che hanno solo l'obiettivo di produrre ricchezza effimera che spoglia le città della loro identità. Lo dichiarano i consiglieri di Avs Roma Michela Cicculli, Alessandro Luparelli e Nando Bonessio e il consigliere della Città Metropolitana Roberto Eufemia. "La lotta è tutta qui. E va avanti con gli strumenti amministrativi che abbiamo a disposizione, incentivando un uso sociale della delibera 104, quella sul patrimonio in disuso di Roma Capitale, dando piena attuazione al Piano Casa che comprende le acquisizioni di Spin Time e del Maam. Ma non solo", spiegano. (segue) (Com)