Casa: Avs Roma, basta ai profitti apriamo le porte all'umanità (2)

- "Dobbiamo stringere un patto con le migliori energie sociali che animano i quartieri delle periferie della nostra città; un patto che metta al primo posto una nuova idea e una nuova forma di città: accogliente, inclusiva, giusta. Una città che dia una casa a chi non ce l'ha. Davvero vogliamo che una città come Roma diventi solo ed esclusivamente la Disneyland al sole per milionari in pensione e influencer mordi e fuggi? Davvero vogliamo rinunciare a costruire insieme un mondo un poco più giusto? Davvero il Giubileo 2025 deve essere ancora e soltanto un'altra occasione per la speculazione immobiliare dei soliti noti? Sempre nelle strade ci troverete, a difendere il nostro mondo possibile. Un mondo che pratichiamo già qui e ora. In tutte quelle esperienze che arricchiscono Roma strappando ogni giorno degrado al degrado", concludono i consiglieri. (Com)