Autonomia: Urso, solidarietà a Meloni per gravi insulti De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Esprimo tutta la mia solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per i gravi insulti ricevuti dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Questo tono, di una violenza inaudita, è assolutamente inaccettabile per chiunque abbia rispetto delle istituzioni democratiche, tanto più grave perché rivolto verso una donna”, aggiunge. (Rin)