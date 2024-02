Casa: presidente Municipio Roma VIII, subito tavolo istituzionale per nuovo modello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un problema nella redistribuzione di opportunità in città. La crescita di Roma deve essere accompagnata a un sistema di equità sociale. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Il Movimenti La Bella lotta con Spin Time e tante associazioni, oggi ha segnalato una operazione nel Centro di Roma dedicata al super lusso, mentre persistono troppe difficoltà, nonostante gli importanti progetti strategici in corso sulle periferie, per quelle reti del welfare di prossimità che cercano di resistere in una città ancora troppo diseguale. C'è un'urgenza legata al modello di sviluppo della città e alla redistribuzione del valore che turismo e le grandi opere in corso creano in città. Non possiamo arrivare al prossimo Giubileo con tanto lavoro povero e troppe difficoltà per quelle realtà che tengono in piedi il welfare di prossimità. Il rischio è che aumentino ancora di più le diseguaglianze. Dall'incontro tra il Sindaco Gualtieri e i movimenti sociali urge esca un piano ancora più determinato per un programma di lavoro che prenda in carico le richieste di quanti quartiere per quartiere ogni giorno crea valore sociale per Roma e denuncia un modello di sviluppo fatto ancora troppo a misura di pochi", conclude Ciaccheri.(Com)